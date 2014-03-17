訂正-（発表者側の申し出）東テク ：14年3月期第1四半期連結、当期赤字幅拡大1.32億円、14年3月期予想0.3 %増11億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 １７日 ロイター］ - ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 12,351 13,318 69,000 (-7.3 %) (+33.5 %) (+3.7 %) 営業利益（百万円） △277 0 1,850 (-10.5 %) 経常利益（百万円） △180 48 2,150 (-3.8 %) 当期利益（百万円） △132 △4 1,100 (+0.3 %) １株利益 （円） △9.84 △0.34 81.70 １株年間配当（円） 18.00 18.00 １株Q2配当 （円） 0.00 9.00 １株Q4配当 （円） 18.00 9.00