再送-ドリコム ：単体、14年3月当期損失5.08億円、赤字転落

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］

2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字

14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期第1四半期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 6,989 8,490 1,900

(-17.7 %) (+18.1 %) (+1.9 %) 営業利益（百万円） △503 474 △50

(-65.0 %) 経常利益（百万円） △522 465 △50

(-65.5 %) 当期利益（百万円） △508 127 △40

(-84.2 %) １株利益 （円） △37.68 9.41 △2.95 希薄後ＥＰＳ（円） 9.34 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00