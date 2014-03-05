再送-ピープル ：単体、14年1月当期利益1.22億円、前年比30.9 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年1月期(2013年1月21日-2014年1月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年1月期実績 13年1月期実績 15年1月第1四半期予想 売上高 （百万円） 3,260 2,851 629 (+14.3 %) (+0.4 %) (-6.0 %) 営業利益（百万円） 125 155 29 (-19.6 %) (-47.0 %) 経常利益（百万円） 198 160 21 (+23.5 %) (-45.4 %) (+22.9 %) 当期利益（百万円） 122 93 13 (+30.9 %) (-45.7 %) (+27.2 %) １株利益 （円） 27.79 21.23 2.98 １株年間配当（円） 20.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 20.00