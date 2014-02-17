訂正-（発表者側の申し出）洋ゴム ：連結、13年12月当期115.96億円、14年12月期予想115.6 %増250億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 17日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 370,218 291,110 400,000 190,000 (+8.0 %) (+9.8 %) 営業利益（百万円） 37,240 15,650 40,000 18,000 (+7.4 %) (+30.4 %) 経常利益（百万円） 38,293 13,645 36,000 16,000 (-6.0 %) (+16.6 %) 当期利益（百万円） 11,596 13,218 25,000 13,000 (+115.6 %) (+43.9 %) １株利益 （円） 45.65 52.03 98.42 51.18 １株年間配当（円） 12.00 7.00 15.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 12.00 7.00 15.00