再送-南総通運 ：14年3月期9カ月連結、当期6.7 %減5.64億円、14年3月期予想15.3 %減6.01億円

(今期の営業収入を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収入（百万円） 8,502 9,619 10,543 (-11.6 %) (+18.2 %) (-13.4 %) 営業利益（百万円） 1,001 984 1,033 (+1.7 %) (+11.9 %) (-11.6 %) 経常利益（百万円） 956 933 956 (+2.4 %) (+16.9 %) (-13.0 %) 当期利益（百万円） 564 605 601 (-6.7 %) (+48.3 %) (-15.3 %) １株利益 （円） 113.32 121.45 120.68 １株年間配当（円） 20.00 10.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 20.00 10.00