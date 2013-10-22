再送-ベクター ：14年3月期中間単体、当期損失1.12億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 22日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期9カ月予想 営業収益（百万円） 1,115 1,183 1,715 (-5.8 %) (-38.1 %) (-10.3 %) 営業利益（百万円） △131 △220 △201 経常利益（百万円） △129 △216 △201 当期利益（百万円） △112 △263 △208 １株利益 （円） △8.18 △19.09 △15.07 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00