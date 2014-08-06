再送-ルネサス ：15年3月期第1四半期連結、当期利益211.99億円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期中間予想 売上高 （百万円） 209,259 199,057 413,000 (+5.1 %) (+6.7 %) (-0.9 %) 営業利益（百万円） 26,984 9,779 46,000 (+175.9 %) (+122.4 %) 経常利益（百万円） 25,343 8,538 41,000 (+196.8 %) (+194.8 %) 当期利益（百万円） 21,199 △3,990 28,000 １株利益 （円） 12.72 △9.57 16.80 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00