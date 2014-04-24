再送-中外薬 ：14年12月期第1四半期連結(IFRS)、当期利益187.76億円、前年比111.0 %増

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(業績予想を追加して再送します) ［東京 24日 ロイター］ 2014年12月期第1四半期決算 (2014年1月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期第1四半期 13年12月期第1四半期 14年12月期予想 売上高 （百万円） 124,045 90,416 451,000 (+37.2 %) (+0.1 %) (+6.5 %) 営業利益（百万円） 31,089 14,663 71,000 (+112.0 %) (-17.9 %) (-11.2 %) 税引き前利益（百万円） 31,263 13,660 (+128.9 %) (-21.8 %) 当期利益（百万円） 18,776 8,897 (+111.0 %) (-16.9 %) 基本的なＥＰＳ（円） 34.46 16.35 82.62 希薄後ＥＰＳ（円） 34.41 16.33 １株年間配当（円） 45.00 45.00 １株Q2配当 （円） 22.00 22.00 １株Q4配当 （円） 23.00 23.00
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