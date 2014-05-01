再送-アクセルＭ ：14年9月期中間連結、当期黒字転換4600万円、14年9月期予想2.9 %増2200万円

(14年9月期中間期の配当を追加して再送します) ［東京 1日 ロイター］ 2014年9月期中間決算 (2013年10月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期中間 13年9月期中間 14年9月期予想 売上高 （百万円） 1,710 1,725 2,512 (-0.9 %) (-9.6 %) (-2.4 %) 営業利益（百万円） 67 △7 52 (+155.9 %) 経常利益（百万円） 65 △7 48 (+55.1 %) 当期利益（百万円） 46 △15 22 (+2.9 %) １株利益 （円） 10.58 △3.46 5.03 希薄後ＥＰＳ（円） 10.36 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00