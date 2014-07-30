再送-水戸証 ：15年3月期第1四半期単体、当期利益8.16億円、前年比64.8 %減

(２番目の「営業収益」を「純営業収益」に修正します) ［東京 30日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 営業収益（百万円） 3,511 5,072 (-30.8 %) (+94.9 %) 純営業収益（百万円） 3,498 5,055 (-30.8 %) (+95.7 %) 営業利益（百万円） 674 2,253 (-70.1 %) 経常利益（百万円） 901 2,431 (-62.9 %) 当期利益（百万円） 816 2,319 (-64.8 %) １株利益 （円） 11.02 31.28 １株年間配当（円） 16.00 １株Q2配当 （円） 7.00 １株Q4配当 （円） 9.00