訂正-ロジネットＪ ：連結、14年3月当期18.4 %減3.37億円、15年3月期予想6.7 %増3.6億円

(ヘッドラインの「訂正-（発表者側の申し出）」と、本文中の「発表者側の申し出により、訂正します」 の文言を削除します。) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 51,240 49,220 53,000 24,800 (+4.1 %) (+16.8 %) (+3.4 %) (-0.6 %) 営業利益（百万円） 560 706 850 240 (-20.6 %) (-2.7 %) (+51.6 %) (-2.3 %) 経常利益（百万円） 582 810 800 210 (-28.2 %) (+24.9 %) (+37.4 %) (-20.5 %) 当期利益（百万円） 337 413 360 40 (-18.4 %) (+150.7 %) (+6.7 %) (-26.6 %) １株利益 （円） 27.63 32.50 29.48 3.28 １株年間配当（円） 7.00 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00 7.00 * 12日発表分。