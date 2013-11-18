訂正-（発表者側の申し出）栗本鉄 ：14年3月期中間連結、当期16.6 %増18.31億円、14年3月期予想3.5 %増30億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 18日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 46,599 45,641 99,000 (+2.1 %) (+7.5 %) (+0.8 %) 営業利益（百万円） 1,962 2,635 4,500 (-25.5 %) (+168.4 %) (-23.6 %) 経常利益（百万円） 1,590 2,272 3,500 (-30.0 %) (+289.9 %) (-36.7 %) 当期利益（百万円） 1,831 1,569 3,000 (+16.6 %) (+254.5 %) (+3.5 %) １株利益 （円） 13.85 11.88 22.69 １株年間配当（円） 4.00 4.00 １株Q2配当 （円） 2.00 2.00 １株Q4配当 （円） 2.00 2.00