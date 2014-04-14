訂正-（発表者側の申し出）イオン九州 ：単体、14年2月当期2.66億円、15年2月期予想8.8 %増2.9億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 １４日 ロイター］ - ［東京 14日 ロイター］ 2014年2月期(2013年3月1日-2014年2月28日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年2月期実績 13年2月期実績 15年2月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 245,614 252,196 252,980 126,400 (+3.0 %) (+2.8 %) 営業利益（百万円） 476 2,643 1,000 △150 (+109.9 %) 経常利益（百万円） 658 2,843 1,100 50 (+66.9 %) 当期利益（百万円） 266 690 290 △400 (+8.8 %) １株利益 （円） 14.20 36.79 15.44 △21.29 希薄後ＥＰＳ（円） 14.18 36.73 １株年間配当（円） 13.00 13.00 10.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 13.00 13.00 10.00