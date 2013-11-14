訂正-（発表者側の申し出）雪国まい ：13年3月期中間連結、当期損失14.71億円

(発表者側の申し出により訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2013年3月期中間決算 (2012年4月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期中間 12年3月期中間 13年3月期予想 売上高 （百万円） 10,463 10,235 28,500 (+2.2 %) (-10.2 %) (+9.4 %) 営業利益（百万円） △1,962 △3,106 1,800 経常利益（百万円） △2,420 △3,500 900 当期利益（百万円） △1,471 △2,046 600 １株利益 （円） △41.30 △56.50 16.84 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00