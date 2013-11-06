再送-スクエニＨＤ ：14年3月期中間連結、当期利益26.06億円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比 、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 61,664 61,055 140,000 - 150,000 (+1.0 %) (+6.2 %) (-5.4 - +1.4 %) 営業利益（百万円） 4,675 △5,240 5,000 - 9,000 経常利益（百万円） 5,669 △6,266 5,000 - 9,000 当期利益（百万円） 2,606 △5,480 3,500 - 6,000 １株利益 （円） 22.64 △47.63 30.42 - 52.14 希薄後ＥＰＳ（円） 22.60 １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 20.00 20.00