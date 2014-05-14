再送-内外テック ：連結、14年3月当期黒字転換2.49億円、15年3月期予想10.6 %減2.23億円

(配当予想を追加して再送します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 16,055 11,557 16,134 8,206 (+38.9 %) (-28.6 %) (+0.5 %) (+17.0 %) 営業利益（百万円） 287 △229 267 131 (-7.2 %) 経常利益（百万円） 235 △273 247 127 (+4.8 %) 当期利益（百万円） 249 △429 223 115 (-10.6 %) １株利益 （円） 51.26 △88.21 45.84 23.64 １株年間配当（円） 3.00 0.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 3.00 0.00 3.00