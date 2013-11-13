再送-ＣＡＮＢＡＳ ：14年6月期第1四半期単体、当期損失8500万円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年6月期第1四半期決算 (2013年7月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期第1四半期 13年6月期第1四半期 14年6月期予想 事業収益（百万円） 0 0 0 - 1,000 営業利益（百万円） △85 △216 △520 - 479 経常利益（百万円） △85 △218 △520 - 479 当期利益（百万円） △85 △218 △421 - 578 １株利益 （円） △23.32 △74.99 △114.89 - 157.50 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00