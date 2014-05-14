再送-ＣＡＮＢＡＳ ：14年6月期9カ月単体、当期損失2.87億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年6月期9カ月決算 (2013年7月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期9カ月 13年6月期9カ月 14年6月期予想 売上高 （百万円） 0 0 0 - 1,000 営業利益（百万円） △396 △537 △489 - 510 経常利益（百万円） △391 △533 △489 - 510 当期利益（百万円） △287 △534 △387 - 612 １株利益 （円） △77.80 △172.45 △104.40 - 165.23 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00