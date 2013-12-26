訂正-（発表者側の申し出）フォーバル ：14年3月期中間連結、当期121.2 %増4.95億円、14年3月期予想18.7 %増9.4億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 26日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 17,907 17,102 36,000 (+4.7 %) (+3.2 %) (+2.3 %) 営業利益（百万円） 569 493 1,370 (+15.4 %) (+59.7 %) (+16.1 %) 経常利益（百万円） 573 533 1,400 (+7.4 %) (+67.7 %) (+13.6 %) 当期利益（百万円） 495 223 940 (+121.2 %) (-9.0 %) (+18.7 %) １株利益 （円） 37.33 16.50 70.87 １株年間配当（円） 17.50 17.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 17.50 17.50