訂正-（発表者側の申し出）アイレックス ：14年3月期第1四半期連結、当期赤字幅拡大1600万円、14年3月期予想1億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前 年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3 月期予想 売上高 （百万円） 896 778 3,500 (+15.1 %) (-6.4 %) (+0.4 %) 営業利益（百万円） △1 7 120 (-86.3 %) (+ 247.0 %) 経常利益（百万円） 0 10 120 (-92.1 %) (-82.0 %) (+ 166.4 %) 当期利益（百万円） △16 △14 100 １株利益 （円） △0.56 △0.50 3.40 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00