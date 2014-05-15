再送-ＫＬａｂ ：14年12月期第1四半期連結、当期利益5100万円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年12月期第1四半期決算 (2014年1月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期 13年12月期 14年12月期予想 中間期予想 第1四半期 第1四半期 売上高 （百万円） 4,425 3,546 8,925 (+24.8 %) (+25.4 %) 営業利益（百万円） 96 △212 216 経常利益（百万円） 106 △154 216 当期利益（百万円） 51 △159 141 １株利益 （円） 1.56 △6.39 4.15 希薄後ＥＰＳ（円） 1.50 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00