再送-（発表者側の申し出）川田ＴＥＣＨ ：14年3月期第1四半期連結、当期赤字転落8.87億円、14年3月期予想5億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 10日 ロイター］ 2014年3月期第1四半期決算 (2013年4月1日-2013年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期第1四半期 13年3月期第1四半期 14年3月期予想 売上高 （百万円） 18,151 20,975 90,000 (-13.5 %) (+10.9 %) (+2.7 %) 営業利益（百万円） △723 591 1,000 (-51.0 %) 経常利益（百万円） △890 336 700 (-30.5 %) (-66.4 %) 当期利益（百万円） △887 316 500 (-49.2 %) (-64.6 %) １株利益 （円） △155.74 55.58 87.74 １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 30.00 30.00