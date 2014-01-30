再送-日鉄住金 ：14年3月期9カ月連結、当期利益1927.84億円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 4,037,489 3,072,694 5,450,000 (+31.4 %) (+0.1 %) 営業利益（百万円） 221,602 △5,979 経常利益（百万円） 282,261 32,054 340,000 (+780.6 %) (-74.2 %) 当期利益（百万円） 192,784 △151,949 220,000 １株利益 （円） 21.20 △21.05 １株年間配当（円） 1.00 5.00 １株Q2配当 （円） 2.00 0.00 １株Q4配当 （円） 1.00 3.00