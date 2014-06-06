訂正-（発表者側の申し出）プリンシバル ：単体、14年3月当期赤字幅縮小2.96億円、15年3月期予想8400万円の赤字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 55 68 1,049 (-18.8 %) (-34.1 %) 営業利益（百万円） △347 △313 経常利益（百万円） △366 △366 △83 当期利益（百万円） △296 △552 △84 １株利益 （円） △7.62 △15.34 △1.83 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00 * 5日発表分。