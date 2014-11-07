再送-井関農 ：15年3月期中間連結、当期57.7 %減13.41億円、15年3月期予想76.7 %減15億円

(配当予想を追加して再送します) ［東京 7日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期予想 売上高 （百万円） 82,450 82,496 159,000 (-0.1 %) (+2.6 %) (-6.0 %) 営業利益（百万円） 1,048 4,166 2,500 (-74.8 %) (+1.6 %) (-66.1 %) 経常利益（百万円） 1,485 4,892 2,400 (-69.6 %) (+28.0 %) (-71.0 %) 当期利益（百万円） 1,341 3,168 1,500 (-57.7 %) (+4.4 %) (-76.7 %) １株利益 （円） 5.84 13.79 6.57 希薄後ＥＰＳ（円） 5.84 １株年間配当（円） 4.00 3.00 - 4.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 4.00 3.00 - 4.00