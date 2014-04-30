再送-富士通 ：連結、14年3月当期利益486.1億円、黒字転換

(親会社の所有者に帰属する当期利益の予想を追加しました) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （日本基準） （日本基準） （ＩＦＲＳ基準） （ＩＦＲＳ基準） 売上高 （百万円） 4,762,445 4,381,728 4,800,000 2,150,000 (+8.7 %) (-1.9 %) (+0.8 %) (-0.1 %) 営業利益（百万円） 142,567 88,272 185,000 25,000 (+61.5 %) (-16.2 %) (+25.6 %) (-17.7 %) 経常利益（百万円） 140,670 98,433 (+42.9 %) (+8.0 %) 当期利益または親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 48,610 △79,919 125,000 10,000 (+10.4 %) (-31.7 %) １株利益 （円） 23.49 △38.62 希薄後ＥＰＳ（円） 23.49 １株年間配当（円） 4.00 5.00 8.00 １株Q2配当 （円） 0.00 5.00 4.00 １株Q4配当 （円） 4.00 0.00 4.00