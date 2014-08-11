再送-北日本紡績 ：15年3月期第1四半期連結、当期300万円、15年3月期予想100万円

(15年3月期第1四半期の当期利益に前年比を追加して再送します。) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 114 98 440 (+16.8 %) (-21.6 %) (+10.7 %) 営業利益（百万円） 0 △8 7 経常利益（百万円） 2 △6 1 当期利益（百万円） 3 9 1 (-65.3 %) １株利益 （円） 0.26 0.76 0.08 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 8日発表分。