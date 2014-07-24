再送-中外薬 ：14年12月期中間連結(IFRS)、当期利益288.97億円、前年比16.8 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 24日 ロイター］ 2014年12月期中間決算 (2014年1月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期中間 13年12月期中間 14年12月期予想 売上高 （百万円） 222,022 201,016 451,000 (+10.4 %) (+8.4 %) (+6.5 %) 営業利益（百万円） 43,117 38,120 71,000 (+13.1 %) (+4.7 %) (-11.2 %) 税引き前利益（百万円） 43,435 36,946 (+17.6 %) (+5.1 %) 当期利益（百万円） 28,897 24,748 (+16.8 %) (+14.4 %) 基本的なＥＰＳ（円） 53.03 45.46 82.62 希薄後ＥＰＳ（円） 52.95 45.41 １株年間配当（円） 45.00 45.00 １株Q2配当 （円） 22.00 22.00 １株Q4配当 （円） 23.00 23.00 ＊ 業績予想の項目は、営業利益はＣｏｒｅ営業利益、ＥＰＳはＣｏｒe ＥＰＳです。