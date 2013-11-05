再送-セプテーニＨＤ ：連結、13年9月当期利益12.07億円、前年比78.3 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2013年9月期(2012年10月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年9月期実績 12年9月期実績 14年9月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 45,982 41,358 12,400 (+11.2 %) (+19.4 %) (+13.8 %) 営業利益（百万円） 1,593 1,527 580 (+4.3 %) (+64.5 %) (+99.5 %) 経常利益（百万円） 1,752 1,638 590 (+7.0 %) (+67.2 %) (+74.5 %) 当期利益（百万円） 1,207 677 340 (+78.3 %) (+57.8 %) (+82.2 %) １株利益 （円） 47.90 26.91 13.48 希薄後ＥＰＳ（円） 46.56 26.22 １株年間配当（円） 1,400.00 1,000.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 1,400.00 1,000.00