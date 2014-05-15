再送-新川 ：連結、14年3月当期損失43.12億円、赤字幅拡大

(業績予想を追加して再送します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 7,481 11,350 2,900 (-34.1 %) (-15.3 %) (67.8 %) 営業利益（百万円） △4,113 △2,558 △690 経常利益（百万円） △3,909 △2,051 △700 当期利益（百万円） △4,312 △2,120 △700 １株利益 （円） △237.27 △116.65 △38.51 １株年間配当（円） 0.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 5.00