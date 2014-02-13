訂正-（発表者側の申し出）ＬＣＡＨＤ ：14年5月期第1四半期連結、当期損失9500万円、赤字転落

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年5月期第1四半期決算 (2013年5月21日-2013年8月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年5月期第1四半期 13年5月期第1四半期 14年5月期予想 売上高 （百万円） 74 299 (-75.1 %) (+16.0 %) 営業利益（百万円） △80 △52 経常利益（百万円） △132 △119 当期利益（百万円） △95 70 １株利益 （円） △0.29 0.22 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 12日発表分。