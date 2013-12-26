訂正-（発表者側の申し出）フォーバルテレコム ：連結、13年3月当期3.7 %増2.69億円、14年3月期予想2.4 %増2.6億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 11,990 13,470 12,000 (-11.0 %) (-0.7 %) (+0.1 %) 営業利益（百万円） 436 348 430 (+25.2 %) (-12.3 %) (+2.1 %) 経常利益（百万円） 438 327 425 (+33.8 %) (-17.7 %) (+0.6 %) 当期利益（百万円） 269 260 260 (+3.7 %) (+2.4 %) １株利益 （円） 1,615.73 1,558.11 1,557.52 １株年間配当（円） 1,500.00 1,500.00 1,500.00 １株Q2配当 （円） 700.00 700.00 700.00 １株Q4配当 （円） 800.00 800.00 800.00