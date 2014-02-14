訂正-ＤＩＣ ：連結、13年12月当期267.71億円、14年12月期予想245億円

(決算期変更のため、前期の決算期を12年12月期から13年3月期に訂正します) ［東京 １４日 ロイター］ - ［東京 14日 ロイター］ 2013年12月期(2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 13年3月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 705,647 703,781 850,000 410,000 (-4.2 %) 営業利益（百万円） 40,181 38,484 50,000 21,000 (+10.1 %) 経常利益（百万円） 37,123 35,137 46,000 19,000 (+14.1 %) 当期利益（百万円） 26,771 19,064 24,500 10,000 (+5.0 %) １株利益 （円） 29.23 20.80 26.75 10.92 １株年間配当（円） 6.00 6.00 6.00 １株Q2配当 （円） 3.00 3.00 3.00 １株Q4配当 （円） 3.00 3.00 3.00