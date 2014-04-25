再送-ヤフー ：連結、14年3月当期利益1251.16億円、前年比8.8 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 25日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期中間期予想 売上高 （百万円） 386,284 342,989 335,900 (+12.6 %) (+13.5 %) (+69.6 %) 営業利益（百万円） 197,416 186,351 93,400 (+5.9 %) (+12.9 %) (-5.0 %) 経常利益（百万円） 197,634 188,645 (+4.8 %) (+12.8 %) 当期利益（百万円） 125,116 115,035 (+8.8 %) (+14.4 %) １株利益 （円） 21.82 19.84 希薄後ＥＰＳ（円） 21.82 19.84 １株年間配当（円） 4.43 401.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 4.43 401.00