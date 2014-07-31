再送-ｅｎｉｓｈ ：14年12月期中間単体、当期70.8 %減1.29億円、14年12月期予想損益ゼロ

(13年12月期中間期の配当の情報を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年12月期中間決算 (2014年1月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期中間 13年12月期中間 14年12月期予想 売上高 （百万円） 3,254 3,146 6,500 (+3.4 %) (-1.9 %) 営業利益（百万円） 230 718 0 (-67.9 %) 経常利益（百万円） 223 718 0 (-68.9 %) 当期利益（百万円） 129 442 0 (-70.8 %) １株利益 （円） 18.72 83.95 希薄後ＥＰＳ（円） 17.86 66.22 １株年間配当（円） 22.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 22.00 * 30日発表分。