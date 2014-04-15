再送-（発表者側の申し出）大運 ：14年3月期中間単体、当期黒字転換5700万円、14年3月期予想5.6 %増5000万円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 3,188 3,195 6,300 (-0.2 %) (+2.4 %) (+1.0 %) 営業利益（百万円） 63 38 70 (+72.0 %) (+139.2 %) (+2.2 %) 経常利益（百万円） 70 37 60 (+88.7 %) (+140.9 %) (+11.6 %) 当期利益（百万円） 57 △20 50 (-80.1 %) (+5.6 %) １株利益 （円） 0.93 △0.33 0.80 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00