再送-関西電 ：15年3月期第1四半期連結、当期損失290.41億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期中間予想 売上高 （百万円） 791,279 717,543 1,700,000 (+10.3 %) (+10.7 %) (+5.5 %) 営業利益（百万円） △39,805 △27,838 △40,000 経常利益（百万円） △32,281 △42,554 △40,000 当期利益（百万円） △29,041 △33,472 △29,000 １株利益 （円） △32.50 △37.46 △32.46 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00