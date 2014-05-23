訂正-（発表者側の申し出）大和自交 ：単体、14年3月当期利益32.93億円、黒字転換

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 23日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 9,488 9,069 (+4.6 %) (-3.4 %) 営業利益（百万円） 221 490 (-54.8 %) (-20.6 %) 経常利益（百万円） △119 206 (-54.0 %) 当期利益（百万円） 3,293 △443 １株利益 （円） 330.40 △44.50 １株年間配当（円） 3.00 3.00 3.00 １株Q2配当 （円） 1.50 1.50 1.50 １株Q4配当 （円） 1.50 1.50 1.50