再送-スクエニＨＤ ：14年3月期9カ月連結、当期利益51.79億円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 102,473 102,794 140,000 - 150,000 (-0.3 %) (+7.4 %) (-5.4 - +1.4 %) 営業利益（百万円） 7,815 △4,853 5,000 - 9,000 経常利益（百万円） 9,991 △4,201 5,000 - 9,000 当期利益（百万円） 5,179 △5,745 3,500 - 6,000 １株利益 （円） 44.96 △49.93 30.42 - 52.14 希薄後ＥＰＳ（円） 44.90 １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 20.00 20.00