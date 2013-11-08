再送-フルキャストＨＤ ：13年12月期9カ月連結、当期利益3.26億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2013年12月期9カ月決算 (2013年1月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期9カ月 12年12月期9カ月 13年12月期予想 売上高 （百万円） 12,649 24,107 (-9.5 %) 営業利益（百万円） 104 1,438 323 - 533 (+18.9 %) 経常利益（百万円） 313 1,504 (+34.1 %) 当期利益（百万円） 326 1,324 (-14.0 %) １株利益 （円） 8.47 34.40 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q3配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00