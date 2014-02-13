12月の米企業在庫は前月比＋0.5％＝商務省

［１３日 ロイター］ - 米商務省が発表した企業在庫・売上高統計は以下のとおり 。 （季節調整後、前月比、％） Dec Nov (Prev) Dec'13/12 企業在庫 0.5 0.4 0.4 4.4 製造業 0.5 0.1 unch 2.3 小売業 0.6 0.8 0.8 7.3 自動車・部品 1.3 1.3 1.3 14.3 卸売業 0.3 0.5 0.5 4.0 企業売上高 0.1 0.7 0.8 3.8 製造業 -0.2 0.8 1.0 2.1 小売業 unch 0.2 0.3 3.7 自動車・部品 -1.8 N/A 1.9 6.5 卸売業 0.5 1.0 1.0 5.8 対売上高在庫比率 Dec Nov (Prev) Dec'12 1.30 1.29 1.29 1.29 エコノミスト予想（ロイター調査） 企業在庫 +0.5 pct