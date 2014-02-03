12月の米建設支出、前月比＋0.1％＝商務省

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［３日 ロイター］ - 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） Dec Nov Dec'13/12 総建設支出 0.1 0.8 5.3 民間部門 1.0 1.7 8.0 居住 2.6 1.1 18.3 宿泊施設 0.4 2.8 32.7 オフィス 1.2 3.4 15.4 商業 -1.0 5.7 22.7 輸送 -1.5 4.9 24.3 製造 -5.1 1.8 -1.3 公共部門 -2.3 -1.4 -0.7 教育 -7.2 0.1 -10.8 高速道・道路 1.8 0.3 11.3 前回発表 Nov Oct 総建設支出 1.0 0.9 民間部門 2.2 unch 公共部門 -1.8 3.1 エコノミスト予想（ロイター調査） +0.2 pct
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