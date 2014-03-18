2月の米消費者物価指数は前月比＋0.1％、コア指数は＋0.1％＝労働省

［１８日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） Feb Jan Feb14/13 全品目 0.1 0.1 1.1 食品・エネルギーを除く（コア） 0.1 0.1 1.6 エネルギー -0.5 0.6 -2.5 食品・飲料 0.4 0.1 1.4 食品 0.4 0.1 1.4 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）234.781 233.916 住宅 0.2 0.4 2.5 家賃・宿泊費 0.2 0.3 2.6 貸家家賃 0.2 0.2 2.8 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.2 2.5 光熱費 0.9 2.0 5.0 家庭用品・居住関連サービス -0.4 unch -1.6 被服 -0.3 -0.3 -0.6 輸送 -0.4 -0.5 -2.2 新車／中古車 unch -0.4 0.2 新車 0.1 -0.3 0.3 ガソリン -1.7 -1.0 -8.1 医療 0.3 0.3 2.3 処方薬 0.9 0.6 2.6 レクリエーション（Ｖ） 0.1 0.2 0.3 教育／通信（Ｖ） 0.1 unch 1.1 たばこ -0.1 0.7 3.4 商品（コモディティ） -0.1 -0.2 -0.8 サービス 0.2 0.3 2.4 航空運賃（調整前） 1.3 -2.2 -3.8 ＣＰＩ―Ｗ unch 0.1 0.9 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） Feb Jan Prev Feb14/13 unch 0.1 0.1 0.2 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.1 pct 全品目（前年比） +1.2 pct コア指数 +0.1 pct コア指数（前年比） +1.6 pct 実質所得 -0.1 pct