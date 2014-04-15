3月の米消費者物価指数は前月比＋0.2％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［１５日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） March Feb March14/13 全品目 0.2 0.1 1.5 食品・エネルギーを除く（コア） 0.2 0.1 1.7 エネルギー -0.1 -0.5 0.4 食品・飲料 0.4 0.4 1.7 食品 0.4 0.4 1.7 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）236.293 234.781 住宅 0.4 0.2 2.8 家賃・宿泊費 0.3 0.2 2.7 貸家家賃 0.3 0.2 2.9 帰属家賃（Ｙ） 0.3 0.2 2.6 光熱費 1.5 0.9 6.8 家庭用品・居住関連サービス -0.1 -0.4 -1.5 被服 0.3 -0.3 0.5 輸送 -0.4 -0.4 -1.2 新車／中古車 0.2 UNCH 0.1 新車 UNCH 0.1 0.2 ガソリン -1.7 -1.7 -4.7 医療 0.2 0.3 2.2 処方薬 -0.2 0.9 2.1 レクリエーション（Ｖ） -0.1 0.1 0.3 教育／通信（Ｖ） 0.2 0.1 1.1 たばこ 0.1 -0.1 3.7 商品（コモディティ） -0.1 -0.1 -0.2 サービス 0.4 0.2 2.7 航空運賃（調整前） 0.5 1.3 -4.1 ＣＰＩ―Ｗ 0.2 unch 1.4 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） Mar Feb Prev Mar14/13 0.3 unch unch 0.5 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.1 pct 全品目（前年比） +1.4 pct コア指数 +0.1 pct コア指数（前年比） +1.6 pct