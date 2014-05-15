4月の米消費者物価指数は前月比＋0.3％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［１５日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） 4月 3月 前年4月比 全品目 0.3 0.2 2.0 食品・エネルギーを除く（コア） 0.2 0.2 1.8 エネルギー 0.3 -0.1 3.3 食品・飲料 0.4 0.4 1.8 食品 0.4 0.4 1.9 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前） 237.072 236.293 住宅 unch 0.4 2.5 家賃・宿泊費 0.2 0.3 2.8 貸家家賃 0.3 0.3 3.1 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.3 2.6 光熱費 -1.6 1.5 4.2 家庭用品・居住関連サービス unch -0.1 -1.4 被服 unch 0.3 0.6 輸送 1.1 -0.4 1.5 新車／中古車 0.3 0.2 0.2 新車 0.3 unch 0.4 ガソリン 2.3 -1.7 2.4 医療 0.3 0.2 2.4 処方薬 0.3 -0.2 2.4 レクリエーション（Ｖ） 0.2 -0.1 0.6 教育／通信（Ｖ） 0.2 0.2 1.5 たばこ 0.1 0.1 3.1 商品（コモディティ） 0.4 -0.1 0.9 サービス 0.1 0.4 2.7 航空運賃（調整前） 2.6 0.5 -0.2 ＣＰＩ―Ｗ 0.3 0.2 2.0 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） 4月 3月 前回 前年比 -0.3 0.5 0.3 0.2 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.3 pct 全品目（前年比） +2.0 pct コア指数 +0.1 pct コア指数（前年比） +1.7 pct