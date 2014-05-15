4月の米消費者物価指数は前月比＋0.3％、コア指数は＋0.2％＝労働省

Markets |
［１５日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） 4月 3月 前年4月比 全品目 0.3 0.2 2.0 食品・エネルギーを除く（コア） 0.2 0.2 1.8 エネルギー 0.3 -0.1 3.3 食品・飲料 0.4 0.4 1.8 食品 0.4 0.4 1.9 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前） 237.072 236.293 住宅 unch 0.4 2.5 家賃・宿泊費 0.2 0.3 2.8 貸家家賃 0.3 0.3 3.1 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.3 2.6 光熱費 -1.6 1.5 4.2 家庭用品・居住関連サービス unch -0.1 -1.4 被服 unch 0.3 0.6 輸送 1.1 -0.4 1.5 新車／中古車 0.3 0.2 0.2 新車 0.3 unch 0.4 ガソリン 2.3 -1.7 2.4 医療 0.3 0.2 2.4 処方薬 0.3 -0.2 2.4 レクリエーション（Ｖ） 0.2 -0.1 0.6 教育／通信（Ｖ） 0.2 0.2 1.5 たばこ 0.1 0.1 3.1 商品（コモディティ） 0.4 -0.1 0.9 サービス 0.1 0.4 2.7 航空運賃（調整前） 2.6 0.5 -0.2 ＣＰＩ―Ｗ 0.3 0.2 2.0 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） 4月 3月 前回 前年比 -0.3 0.5 0.3 0.2 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.3 pct 全品目（前年比） +2.0 pct コア指数 +0.1 pct コア指数（前年比） +1.7 pct
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文