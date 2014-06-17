5月の米消費者物価指数は前月比＋0.4％、コア指数＋0.3％

［１７日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） May April May14/13 全品目 0.4 0.3 2.1 食品・エネルギーを除く（コア） 0.3 0.2 2.0 エネルギー 0.9 0.3 3.3 食品・飲料 0.4 0.4 2.4 食品 0.5 0.4 2.5 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）237.900 237.072 住宅 0.3 UNCH 2.6 家賃・宿泊費 0.3 0.2 2.9 貸家家賃 0.3 0.3 3.1 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.2 2.6 光熱費 0.9 -1.6 4.3 家庭用品・居住関連サービス -0.2 UNCH -1.6 被服 0.3 UNCH 0.8 輸送 0.6 1.1 1.8 新車／中古車 UNCH 0.3 0.2 新車 0.2 0.3 0.5 ガソリン 0.7 2.3 2.3 医療 0.3 0.3 2.8 処方薬 0.7 0.3 3.6 レクリエーション（Ｖ） UNCH 0.2 0.4 教育／通信（Ｖ） 0.1 0.2 1.5 たばこ 0.2 0.1 3.4 商品（コモディティ） 0.3 0.4 1.1 サービス 0.4 0.1 2.8 航空運賃（調整前） 5.8 2.6 4.7 ＣＰＩ―Ｗ 0.3 0.3 2.1 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） May Apr Prev May14/13 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.2 pct 全品目（前年比） +2.0 pct コア指数 +0.2 pct コア指数（前年比） +1.9 pct 実質所得 +0.2 pct