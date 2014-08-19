7月の米消費者物価指数は前月比＋0.1％、コア指数は＋0.1％＝労働省

［１９日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） July June July14/13 全品目 0.1 0.3 2.0 食品・エネルギーを除く（コア） 0.1 0.1 1.9 エネルギー -0.3 1.6 2.6 食品・飲料 0.3 unch 2.4 食品 0.4 0.1 2.5 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）238.250 238.343 住宅 0.2 0.1 2.7 家賃・宿泊費 0.3 0.2 2.9 貸家家賃 0.3 0.3 3.3 帰属家賃（Ｙ） 0.3 0.2 2.7 光熱費 -0.2 -0.3 4.5 家庭用品・居住関連サービス -0.1 0.2 -1.3 被服 0.2 0.5 0.3 輸送 -0.3 1.0 0.9 新車／中古車 0.1 -0.4 -0.1 新車 0.3 -0.3 0.2 ガソリン -0.3 3.3 0.8 医療 0.2 0.1 2.6 処方薬 0.5 1.0 4.2 レクリエーション（Ｖ） -0.1 0.1 0.4 教育／通信（Ｖ） unch 0.2 1.6 たばこ -0.3 1.0 2.6 商品（コモディティ） 0.1 0.5 0.9 サービス 0.1 0.1 2.7 航空運賃（調整前） -5.9 0.4 -0.2 ＣＰＩ―Ｗ 0.1 0.3 0.2 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） July June Prev July14/13 unch unch unch 0.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.1 pct 全品目（前年比） +2.0 pct コア指数 +0.2 pct コア指数（前年比） +1.9 pct 実質所得 +0.1 pct