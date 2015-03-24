2月の米消費者物価指数は前月比＋0.2％、コア指数も＋0.2％＝労働省

［２４日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） Feb Jan Feb15/14 全品目 0.2 -0.7 UNCH 食品・エネルギーを除く（コア） 0.2 0.2 1.7 エネルギー 1.0 -9.7 -18.8 食品・飲料 0.1 -0.1 2.8 食品 0.2 UNCH 3.0 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）234.722 233.707 住宅 0.2 0.1 2.2 家賃・宿泊費 0.2 0.3 3.0 貸家家賃 0.3 0.2 3.5 帰属家賃（Ｙ） 0.2 0.2 2.7 光熱費 UNCH -0.4 UNCH 家庭用品・居住関連サービス UNCH -0.2 -0.8 被服 0.3 0.3 -0.8 輸送 0.8 -5.0 -9.7 新車／中古車 0.3 UNCH -0.5 新車 0.2 -0.1 0.6 ガソリン 2.4 -18.7 -32.8 医療 UNCH UNCH 2.3 処方薬 0.6 -0.2 5.2 レクリエーション（Ｖ） UNCH 0.2 -0.1 教育／通信（Ｖ） -0.1 0.2 0.4 たばこ 0.5 -0.2 2.6 商品（コモディティ） 0.4 -2.2 -3.8 サービス 0.1 0.2 2.4 航空運賃（調整前） 0.2 -0.3 -3.0 ＣＰＩ―Ｗ 0.3 -0.9 -0.7 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） Feb Jan Prev Feb15/14 -0.1 1.2 1.2 2.6 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.2 pct 全品目（前年比） -0.1 pct コア指数 +0.1 pct コア指数（前年比） +1.6 pct