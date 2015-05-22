4月の米消費者物価指数は前月比＋0.1％、コア指数は＋0.3％＝労働省

［２２日 ロイター］ - 米労働省が発表した米消費者物価指数（ＣＰＩ）統計は以 下のとおり。 （ＣＰＩ─Ｕ、1982-84=100、前月比は季節調整済み、前年比は季節調整前、％） April March April15/14 全品目 0.1 0.2 -0.2 食品・エネルギーを除く（コア） 0.3 0.2 1.8 エネルギー -1.3 1.1 -19.4 食品・飲料 UNCH -0.2 1.9 食品 UNCH -0.2 2.0 ＣＰＩ─Ｕ（都市消費者、調整前）236.599 236.119 住宅 0.2 0.1 2.2 家賃・宿泊費 0.3 0.3 3.0 貸家家賃 0.3 0.3 3.5 帰属家賃（Ｙ） 0.3 0.3 2.8 光熱費 -0.6 -0.9 -1.0 家庭用品・居住関連サービス 0.5 0.2 UNCH 被服 -0.3 0.5 -0.8 輸送 -0.3 1.1 -9.8 新車／中古車 0.2 0.6 0.4 新車 0.1 0.2 0.8 ガソリン -1.7 3.9 -31.7 医療 0.7 0.3 2.9 処方薬 0.3 0.3 5.6 レクリエーション（Ｖ） 0.1 0.1 UNCH 教育／通信（Ｖ） 0.2 UNCH 0.3 たばこ UNCH 0.4 2.4 商品（コモディティ） -0.2 0.4 -4.0 サービス 0.3 0.1 2.3 航空運賃（調整前） -1.3 -1.7 -7.5 ＣＰＩ―Ｗ 0.1 0.3 -0.7 ＊Ｙ：82年12月＝100 ＊Ｖ：97年12月＝100 ＊ＣＰＩ─Ｗ：都市就業者消費者物価指数で、給与所得者・賃金労働者を対象とする物価 指数。 実質所得（％変化、インフレ・季節調整後） Apr Mar Prev Apr15/14 UNCH -0.3 -0.2 2.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 全品目 +0.1 pct 全品目（前年比） -0.1 pct コア指数 +0.2 pct コア指数（前年比） +1.7 pct