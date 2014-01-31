第4四半期の米雇用コスト指数は＋0.5％、前期は＋0.4％＝労働省

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［３１日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用コスト指数は以下の通り。 以下に終了する3カ月： 以下に終了する12カ月： （季節調整後） （季節調整前） （前期比％） Dec13 Sep13 Prev Dec13 Sep13 Prev Dec12 雇用コスト 0.5 0.4 0.4 2.0 1.9 1.9 1.9 賃金・給与 0.6 0.3 0.3 1.9 1.6 1.6 1.7 諸手当 0.6 0.7 0.7 2.2 2.2 2.2 2.4 連邦・地方政府 0.7 0.4 0.4 1.9 1.7 1.7 1.9 財生産 0.5 0.4 0.4 1.9 1.8 1.8 1.5 サービス生産 0.5 0.4 0.4 2.0 1.8 1.8 1.9 民間 0.5 0.4 0.4 2.0 1.9 1.9 1.8 （２００５年＝１００） Dec13 Sep13 Prev 雇用コスト指数 120.1 119.5 119.5 エコノミスト予想（ロイター調査） +0.4％
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